В результате наезда на пешеходов в Хельсинки пострадали два россиянина

В результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Хельсинки пострадали два гражданина России. Об этом сообщили в полиции финской столицы, передает ТАСС.

Помимо россиян, также в больницу попали гражданин Эстонии и один местный житель. Их жизням ничего не угрожает. Также в полиции заявили об одном погибшем гражданине Финляндии в результате инцидента.

Стражи порядка отметили, что в настоящий момент ничто не указывает на террористический акт. Полиция подтвердила, что управлявший машиной Jaguar водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и плохо осознает произошедшее, допросить его пока не удалось.

7 апреля в Стокгольме на главной пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик въехал в толпу людей и остановился после того, как врезался в витрину одного из магазинов. В результате атаки погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведские власти заявили, что случившееся имеет все признаки теракта. Подозреваемый задержан и, по сведениям источников, уже признал свою вину. Сообщается, что это гражданин Узбекистана.

