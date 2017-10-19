Марокканцев в Мурманской области осудили за желание попасть в Норвегию

В Мурманской области четверо марокканцев осуждены за попытку незаконного пересечения российско-норвежской границы. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иностранцы признаны виновными по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Приговором суда двум подданным Королевства Марокко назначено наказание в виде пяти месяцев, еще двоим — в виде шести месяцев лишения свободы, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Мурманской областной прокуратуры Надежда Самохвалова.

«Вопрос о депортации иностранцев, незаконно пытавшихся пересечь границу, в ближайшее время будет решать уполномоченный орган — территориальное подразделение миграционной службы», — уточнила она.

4 июня марокканцы попытались пересечь границу с Норвегией и даже смогли преодолеть оградительный забор инженерно-технических сооружений, однако были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Карелия. По данным погранведомств северных стран, только в 2015 году попасть в Финляндию и Норвегию через Россию пытались более двух тысяч нелегальных мигрантов.