Сбежавшие в Финляндию «российские геи» оказались родными братьями

Суд в Финляндии приговорил двух представившихся гей-парой россиян, которые в конце сентября нанесли себе ножевые ранения на ступенях парламента в Хельсинки, к условному тюремному сроку за дачу ложных показаний. Об этом сообщает Yle.fi.

Срок заключения — 30 дней. Кроме того, мужчины должны будут выплатить государству по 80 евро.

Молодые люди назвались финским чиновникам ложными именами и запросили в Финляндии убежища из-за гонений, которым они якобы подвергались на родине за свою ориентацию. Российские власти, однако, предоставили документы, согласно которым у мужчин одна фамилия и отчество, то есть речь идет о братьях.

По данным ФСБ, личность злоумышленников была установлена по паспортам, найденным в лесу на российской стороне. Как сообщили в суде Финляндии, у них нет оснований не доверять полученной от российских чиновников информации о подлинности документов задержанных.

Мужчины нанесли себе ножом удары в живот перед зданием парламента в Хельсинки 22 сентября. Их госпитализировали. При себе у них было временное удостоверение личности, выданное центром приема беженцев. Позже пострадавшие заявили, что являются гомосексуалистами, бежавшими из России. «Кажется, ваши власти не понимают, что представители ЛГБТ-сообщества находятся в чрезвычайной ситуации в России», — отметили молодые люди.

По данным портала «Фонтанка.ру», молодые люди представились финским чиновникам как Саша Темнов и Никита Шульга. Однако их настоящие имена — Александр и Алексей Карташовы.