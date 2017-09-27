Порезавшие себя в Хельсинки беженцы назвались геями из России

Двое мужчин, ранивших себя ножом у финского парламента в Хельсинки, заявили, что являются гомосексуалистами, бежавшими из России. Об этом в среду, 27 сентября, они рассказали изданию Ilta Sanomat.

По их словам, правительство Финляндии отказало им в предоставлении убежища. Молодые люди отметили, что после акции власти лишь объявили, что их поступок не связан с преступлением, а продиктован желанием привлечь внимание к процессу представления убежища.

При этом не была раскрыта информация об их гражданстве или ориентации. «Кажется, ваши власти не понимают, что представители ЛГБТ-сообщества находятся в чрезвычайной ситуации в России», — отметили молодые люди.

Официально информация об их российском гражданстве не подтверждена.

Мужчины нанесли себе ножом удары в живот перед зданием парламента в Хельсинки 22 сентября. Пострадавших госпитализировали. При себе у них было временное удостоверение личности, выданное центром приема беженцев.