Олимпийского чемпиона из США заподозрили в контрабанде допинга

Олимпийский чемпион в беге на 100 метров, американец Джастин Гэтлин подозревается в контрабанде допинг-препаратов. Об этом сообщает The Telegraph.

Журналисты издания получили информацию, работая под прикрытием. Они внедрились в тренировочный лагерь Гэтлина под видом представителей кинобизнеса, решающих вопрос физической подготовки актера для фильма о легкой атлетике.

Тренер бегуна Деннис Митчел и его агент Роберт Вагнер предложили журналистам приобрести и использовать тестостерон и гормон роста для подготовки актера, пишет газета. Тренер спортсмена заявил, что его подопечный применял эти средства для подготовки к соревнованиям.

Общая стоимость продуктов, которые предлагалось приобрести, должна была составить 250 тысяч долларов США, утверждает издание. По данным The Telegraph, препараты предполагалось получить с помощью рецепта на подставное лицо, а затем контрабандой ввезти их в США.

Международная федерация легкой атлетики начала расследование в отношении спортсмена, его тренера и агента. Сам Гэтлин отверг слова Митчела и разорвал отношения со специалистом. Митчел и Вагнер отрицают свою вину.

Ранее Гэтлина уже дисквалифицировали за допинг. В 2001-м его уличили в употреблении амфетамина, в 2006-м допинг-проба Гэтлина показала высокое содержание тестостерона. В перерыве между дисквалификациями спортсмен стал олимпийским чемпионом Афин-2006 на дистанции 100 метров. После возвращения в спорт в 2010 году он выиграл бронзу ОИ-2012 и серебро ОИ-2016 на той же дистанции.

В 2017 году бегун обыграл Усейна Болта в финале чемпионата мира по легкой атлетике.

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