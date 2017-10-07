Дважды пойманный на допинге легкоатлет Гэтлин дал совет Шараповой

Американский спринтер, чемпион мира по легкой атлетике Джастин Гэтлин, дал совет российской теннисистке Марии Шараповой. Слова бегуна приводит ThePostGame.com.

«Я бы посоветовал ей всегда верить в себя. Если ты выходишь на корт с желанием показать свой максимум и быть чистой спортсменкой, то делай это. Не переживай по поводу хейтеров и критиков. Лучше используй это как источник мотивации. Все равно будут люди, которым ты не нравишься, которым ты не нравилась еще до этой ситуации, так что не надо давать им топливо», – сказал Гэтлин и пожелал россиянке выиграть еще один турнир «Большого шлема».

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В августе Гэтлин обогнал Усейна Болта Болта на 100-метровке на чемпионате мира в Лондоне и завоевал золотую медаль.

35-летний американец пропустил пять лет из-за двух допинговых дисквалификаций. В 2001-м он был уличен в употреблении амфетаминов, а в 2006-м допинг-проба Гэтлина показала аномально высокое содержание тестостерона.

В мае 2017 года Шарапова вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.