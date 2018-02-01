Хабаровские селяне отреклись от земляка-мародера

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего мародера, который проник в кабину пилота разбившегося пассажирского самолета. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг, 1 февраля.

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый воспользовался моментом, пока полицейские и спасатели занимались вывозом тел погибших из потерпевшего крушение самолета Л-410, и проник в кабину пилота. Оттуда он похитил два планшета и телефон, общая стоимость которых составила более 50 тысяч рублей.

«Он обращался к знакомым с просьбой о помощи в разблокировании техники и предложением купить у него похищенное. Никто из жителей села Нелькан не откликнулся на предложения молодого человека, желающего нажиться на человеческом горе», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате юношу обвинили в краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК России). Похищенную им технику вернули родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что этого молодого человека уже привлекали к ответственности за имущественное преступление.

Самолет Л-410 с пятью пассажирами и двумя членами экипажа разбился вблизи села Нелькан 15 ноября прошлого года во время повторного захода на посадку. В авиакатастрофе выжила только одна трехлетняя девочка, она получила сотрясение мозга и перелом ноги.

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