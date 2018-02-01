Ближний Восток становится центром роскоши

Глобальная e-commerce-платформа уровня luxury Farfetch и лидирующий на Ближнем Востоке дистрибьютор сегмента люкс Chalhoub Group объявили о создании в этом регионе совместного предприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 1 февраля.

Цель совместного предприятия — объединить возможности ретейлера в области дистрибуции и маркетинговых услуг и торговые, технологические и логистические возможности платформы Farfetch. «Данное партнерство выгодно не только для Farfetch и Chalhoub Group, но, что самое главное, — для наших клиентов как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, — отметил Жозе Невеш, основатель и CEO Farfetch. — Если говорить о Farfetch, среди основных преимуществ — увеличение и расширение существующей клиентской базы и выход на новую аудиторию, возможность создавать эксклюзивные товары для локального рынка, увеличение предложения и улучшение логистики за счет сотрудничества с собственными бутиками Chalhoub Group и ее партнерами, развитие клиентского VIP сервиса в регионе».

Как отметил Патрик Шалуб, CEO Chalhoub Group, клиентов теперь ожидает «доступ к не имеющему аналогов выбору товаров на глобальном уровне, быстрая доставка и клиентский сервис самого высокого уровня».

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Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

В августе 2017 года было объявлено, что французский модный дом Saint Laurent стал первым брендом, который воспользовался онлайн-платформой Farfetch в Китае. Площадка предложила вещи из бутиков Saint Laurent в Шанхае, Пекине и Гонконге, в этих городах с октября 2017 года стала доступна услуга доставки в течение 90 минут, уже реализованная в 10 мегаполисах мира.

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