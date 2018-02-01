Малолетним валлийцам запретили протыкать груди и гениталии

Жителям Уэльса младше 18 лет запретили делать интимный пирсинг. Об этом пишет в четверг, 1 февраля, BBC News.

Согласно новому закону, не достигшим совершеннолетия (для Уэльса — 18 лет) запрещено прокалывать себе язык, гениталии или соски. Они также не имеют права организовывать эту процедуру для других.

Мастера теперь должны убедиться, что их клиенты подходят по возрасту, а также получить у них письменное согласие. В противном случае им грозит судебное преследование и штраф.

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Закон направлен на уменьшение числа осложнений после процедур. Как пишет BBC News, проведенное в Англии исследование показало, что проблемы со здоровьем проявились у трети людей 16-24 лет, сделавших себе какой-либо пирсинг. Из них у 50 процентов был проколот язык, у 45 процентов — гениталии, и у 35 процентов — соски.

Уэльские власти указывают, что молодые люди находятся в группе риска из-за того, что их тела все еще развиваются. Кроме того, существует большая вероятность, что они не знают, как правильно ухаживать за пирсингом. Это значительно повышает риск попадания инфекции в организм.

Отмечается, что Уэльс стал первым регионом в Соединенном Королевстве, запретившим интимный пирсинг для малолетних. В то же время определенные ограничения существуют также в Лондоне и Шотландии.

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