Китайские коммунисты испугались хип-хопа и татуировок

Главное управление радио, кино и телевидения Китая запретило звездам хип-хопа и знаменитостям с татуировками появляться на телевидении. Об этом сообщает китайский новостной портал Sina.

Управление потребовало от телеканалов не приглашать знаменитостей с татуировками, представителей хип-хопа и прочих субкультур и не допускать «разложения культуры».

Появились и новые принципы, по которым каналы должны отбирать гостей для эфира. Настойчиво не рекомендуется приглашать знаменитостей, которые «морально и духовно отошли от коммунистической партии и чей моральный облик не высок». Не приветствуются на ТВ «вульгарные гости с узкими границами мышления, не обладающие высокими моральными качествами», а также певцы и актеры «с плохой репутацией, замешанные в скандалах».

Вслед за запретом с китайского телешоу Singer удалили популярного рэп-исполнителя GAI, в сети также стали недоступны его видеоклипы. Телеканал, на котором транслируется программа, пока не дал комментариев.

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