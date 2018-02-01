Рассказавшего о скупающих черную икру украинцах политолога назвали порохоботом

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление бывшего народного депутата Украины и политолога Тараса Черновола, в котором он рассказал о том, как украинцы стали есть черную икру. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает издание «Страна.ua».

Черновол в телеэфире заявил, что в стране много бедных, однако проблема страны не в них, а в том, что некоторые богатые люди не платят налоги. Комментируя отдых генпрокурора Украины на Сейшелах, бывший депутат заявил, что тот, «вернув государству такие суммы (заплатив большие налоги — прим. «Ленты.ру»), тоже имеет на то право».

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Политолог добавил, что видит вокруг достаточно людей, покупающих дорогие путевки и в целом живущих лучше, чем он сам. «Я видел, как в последнее время черную икру стали чаще покупать. Такого я ранее не видел, ранее ее не завозили», — отметил он.

Заявление вызвало множество негативных комментариев и шуток. «Тарас Черновол: "Я вижу по своему магазину, что абсолютное большинство украинцев может себе позволить и уже покупает черную икру..." Это перец!» — написал депутат Виталий Чепинога и добавил ругательство. Некоторые пользователи высказали мнение, что раз бывший парламентарий, в отличие от большинства украинцев, не может купить себе черную икру, ему надо помочь.

Блогер Дмитрий Джангиров, процитировав высказывание Черновола, дополнил его двустишием «Ох, нелегкая это работа быть дешевым порохоботом». В ответ бывший глава администрации президента Украины возразил, что «тупой порохобот — находка». «Нужно охранять его, хвалить и поощрять. Чем тупее порохобот, тем быстрее президентский дембель», — пояснил он.

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