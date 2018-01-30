Генпрокурор Украины рассказал об отдыхе на Сейшелах «без излишеств»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что провел свой семидневный отпуск в конце декабря на Сейшельских островах, но отметил, что пребывание на курорте прошло «без излишеств». Об этом сообщает «Укринформ».

«Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», — пообещал он.

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«Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом», — добавил Луценко.

Также он указал, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям «получить эту передышку перед сложным годом». Луценко сказал, что помощь сына в размере 10 тысяч евро (около 700 тысяч рублей) указана в декларации, как «одноразовый подарок».

Программа «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший») оценивает стоимость отдыха семьи Луценко на Сейшелах в 52 тысячи евро (более 3,6 миллиона рублей). По данным «Схем», семья генпрокурора арендовала на восемь ночей две виллы категории «на холме с видом на океан» в гостиничном комплексе Four Seasons Resort на острове Маэ в период с 3 января по 11 января 2018 года.

На официальном сайте отеля говорится, что средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы составляет 2 648 евро (около 184 тысяч рублей). Таким образом, восьмидневное проживание в двух таких виллах обойдется в 42 368 евро (2,95 миллиона рублей).

Также «Схемы» утверждают, что семейство украинского генпрокурора заплатило 10 473 евро (730 тысяч рублей) наличными за дополнительные услуги. Наиболее затратной оказалась аренда вертолета — 1 440 евро (100 тысяч рублей).

Ранее в январе появились подробности новогоднего отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах. Глава государства и сопровождающие его девять человек (семеро взрослых и двое детей) отдыхали на Мальдивах с 1 по 8 января. Перелет обошелся в 188 тысяч долларов, а всего на отдых было потрачено как минимум полмиллиона долларов. В администрации президента заявили, что Порошенко оплатил поездку из собственного счета задекларированных средств.

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