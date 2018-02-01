Власти США обвинили МОК и ФИФА в коррупции

Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), а также в Национальном олимпийском комитете США. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Минюст заинтересовался возможным отмыванием денег, вымогательством и мошенничеством. Махинации связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике — 2019 и 2021 годов, полученных Дохой и Юджином (США). В рамках дела власти рассчитывают получить свидетельские показания, документы и записи о финансовых транзакциях.

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Расследование также касается компании Helios Partners, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.

В сентябре 2017-го прокуратура Франции обнаружила коррупционную схему между Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и МОК. Тогда сына бывшего главы IAAF Ламине Диака, Папу Массата Диака, уличили в незаконных выплатах, которые были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов города-организатора Олимпиады 2016 года.

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