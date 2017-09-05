Прокуратура Франции обнаружила коррупционную схему между МОК и IAAF

Финансовая прокуратура Франции нашла доказательства наличия коррупционной схемы между членами Международного олимпийского комитета (МОК) и представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Расследования выявили масштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Нашлось несколько доказательств, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров», — говорится в заявлении прокуратуры.

В марте французская газета Le Monde сообщила, что неназванный бразильский бизнесмен заплатил полтора миллиона долларов сыну президента IAAF и члену МОК Ламина Диака Папе Массату для того, чтобы функционер проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро на выборах города-организатора Олимпиады 2016 года.

Голосование прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в первом раунде.

В июне прошлого года стало известно, что французская прокуратура в рамках расследования коррупции в IAAF проверяет процесс выборов хозяев летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов — бразильского Рио-де-Жанейро и японского Токио соответственно.