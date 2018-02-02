Продажи Maserati в России подскочили в восемь раз

Продажи автомобилей итальянской люксовой марки Maserati в 2017 году составили 382 экземпляра. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Это почти в восемь раз больше, чем в 2016 году, когда удалось реализовать лишь 49 машин. Рост связывают с успехом внедорожника Maserati Levante, появившегося на российском рынке в конце 2016 года. Россияне купили 345 экземпляров этой модели (90 процентов от числа всех проданных автомобилей). Кроме того, в 2017 году были приобретены 23 бизнес-седана Ghibli и 14 спортивных седанов Quattroporte.

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Наибольшее количество проданных Maserati приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — 199, 44 и 27 машин соответственно. 13 автомобилей приобрели жители Свердловской области, 12 — Краснодарского края. Также люксовые итальянские авто купили жители Татарстана и Ростовской области — по 5 машин в каждый регион. Наименьший интерес к Maserati проявили в Пензенской, Калининградской и Владимирской областях, куда отправились лишь по 4 машины.

В январе 2017 года сообщалось о росте продаж в России марки Lamborghini, показавшей рост на 28 процентов в сравнении с 2016-м. Лидерами продаж выступили спорткары Aventador и Huracan, которых было продано в общей сложности 37 штук.

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