Спасший Шамиля Басаева врач рассказал об «эпидемии красоты» в Чечне

Чеченский пластический хирург Хасан Баиев, ставший известным в 2000 году после операции по ампутации ноги террористу Шамилю Басаеву, рассказал, что жители республики все чаще прибегают к помощи врачей ради устранения эстетических недостатков. Об этом Баиев сообщил РИА Новости.

«В Чечне, я вам скажу, уже эпидемия погони за красотой, очень многие думают, что чем больше закачают что-то в губы или еще куда-то, тем лучше. Без ограничений вводят, потом ходят, плачут от последствий. Закачивают эти вазелины в разные области, обманывают женщин, потом у них начинается некроз тканей», — посетовал хирург.

По его словам, у женщин наиболее востребованы блефаропластика (операция по изменению формы век), ринопластика (изменение формы носа), операция на носовую перегородку, круговая подтяжка лица, отопластика (исправление ушных раковин). У чеченских мужчин популярны операции по изменению век, у спортсменов — по коррекции носовых перегородок, у проживающих за рубежом уроженцев республики — исправление сделанных европейскими докторами «вздернутых носов».

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«Вы можете представить кавказца с курносым носом? Ко мне такие часто приезжают, просят убрать "курносость", которую им сделали в Европе. Европейские доктора ведь не учитывают кавказский тип лица, они делают ринопластику по своим стандартам, но нам не идут вздернутые носы», — поведал хирург.

Баиев также сказал, что, благодаря его международным связям в Чечню в течение десяти лет приезжают врачи из США, Канады, Японии, Европы, чтобы в рамках благотворительности прооперировать детей с различными дефектами со всех регионов России. Появление на свет большого числа детей с аномалиями в республике он связывает с последствиями военных действий.

Хирург рассказал, что после ампутации Шамилю Басаеву правой ноги в 2000 году ему с семьей пришлось эмигрировать в Америку.

«Мне говорили, вот ты спас ему жизнь, если бы не спас, то не было бы Беслана. Говорили, я террористов оперировал, но я также спасал жизни и российских военных. Их ко мне привозили, истекающих кровью на БТР и БМП, десятками», — сказал Баиев.

Он добавил, что во время боевых действий открыл госпиталь под Грозным, потому что «чувство долга взяло верх над страхом»: больниц и врачей в Чечне практически не оставалось — все было в руинах.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, занимал различные высокопоставленные посты в правительстве ЧРИ. Участник боевых действий в Абхазии (1992-1993), первой чеченской кампании (1994-1996). Организатор террористического нападения на Буденновск в 1995 году, в ходе которого погибли около 140 человек. Басаева убили 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии. В декабре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил двух членов его банды, участвовавших в захвате заложников в Буденновске, к 13 и 15 годам колонии общего режима.

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