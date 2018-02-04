Россия уступила Белоруссии и Украине в рейтинге верховенства права

Россия заняла 89-е место в рейтинге верховенства права. Таковы результаты индекса международной независимой организации World Justice Project, который составляется раз в два года.

Первое место в списке заняла Дания, второе — Норвегия, а третье — Финляндия. Также в десятку самых благополучных в сфере верховенства права вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия. Соединенные Штаты оказались на 19-й строчке.

Россия поднялась на три пункта с 2016 года и оставила позади 24 страны, в том числе Доминиканскую Республику, Узбекистан, Мексику и ряд африканских стран, но обойти большую часть стран бывшего СССР не смогла: Грузия заняла в рейтинге 38-е место, Украина — 77-е место, Белоруссия — 65-е, Киргизия — 82-е место, Казахстан — 64-е место. Замыкает рейтинг Венесуэла (113-е место).

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Организация World Justice Project основана в 2006 году для исследования ситуации с верховенством закона в различных странах. Как следует из доклада, индекс составляется с учетом восьми ключевых показателей: отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита фундаментальных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие и ограничение полномочий институтов власти.

Ранее стало известно, что, согласно рейтингу международной некоммерческой организации по вопросам развития и доступности интернета World Wide Web Foundation, Россия оказалась первой среди стран СНГ по открытости криминальной статистики: это стало возможным благодаря «Публичному порталу правовой статистики» (crimestat.ru), созданному Генпрокуратурой.

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