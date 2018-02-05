Медведев пристыдил МОК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал постыдным и аморальным решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившей оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в Южной Корее. С таким заявлением он выступил в понедельник, 5 февраля, на своей странице в Facebook.

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — написал он.

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Российский премьер напомнил, что именно суд принимает окончательное решение. Однако в этой ситуации решение приняла «группа людей, поставившая себя над судом, над спортсменами, над болельщиками», уверен Медведев. Главной целью таких действий он называет желание причинить политический ущерб России.

«А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства — России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда — за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь — политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», — заключил Медведев.

Глава правительства также продублировал свой пост на английском языке.

Ранее 5 февраля комиссия по допуску под руководством Валери Фурнейрон отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По мнению членов комиссии, отмена пожизненной дисквалификации не означает, что атлеты должны принимать участие в Олимпиаде-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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