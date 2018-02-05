Допинг-офицеры запросили список российских футболистов на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об интересе к его подопечным со стороны службы контроля за допингом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Главный врач команды Эдуард Безуглов попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили с запасом», — заявил Черчесов.

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14 января Daily Mail сообщила, что сборная России планировала принимать запрещенные вещества во время чемпионата мира 2018 года. Вследствие этого ФИФА собиралась провести расследование и дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить россиян от домашнего ЧМ.

В ноябре 2017 года появилась информация о том, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь шла о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной на мундиаль-2014.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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