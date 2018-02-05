Полицейские в Орле скрыли более 400 преступлений

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Орлу. По версии следствия, они скрыли от учета 435 преступлений. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи выяснили, что полицейские, имея все основания для возбуждения уголовных дел, выносили незаконные постановления об отказе в их возбуждении. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»). В настоящее время по фактам всех скрытых от учета преступлений возбуждены уголовные дела.

11 августа 2017 года стало известно, что начальник одного из районных отделов МВД в подмосковных Мытищах, его заместитель и старший участковый незаконно вернули коммерсанту ранее изъятое игровое оборудование, а на экспертизу отправили заведомо негодные экземпляры. По версии следствия, таким образом полицейские не только превысили свои полномочия, но и скрыли совершенное преступление.

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