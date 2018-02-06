В сети возненавидели «бурятского Дудя»

В сети обратили внимание на программу «Максимальный эффект» на YouTube, которую ведет Максим Дашинимаев, прозванный «бурятским Дудем».

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 06 февраля 2018, 15:39

Программа Дашинимаева выходит в рамках YouTube-канала UULZAR. Он приглашает в гости знаменитых выходцев из Бурятии. Интервьюер и гости ведут беседу на фоне ковра на стене, сидя друг напротив друга.

В последних выпусках у Дашинимаева побывали кавээнщик Чимит Жамьянов, баттл-рэпер Псайбой (Виктор Щербаков), художник Сергей Акинфиев, сотрудник штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Есуна Дугарова и другие представители массовой культуры, искусства, политики и общественной деятельности.

Зрители канала отметили бескомпромиссную манеру ведения шоу, часто пользователи жалуются на то, что ведущий перегибает палку. «На допросах и то помягче вопросы задают﻿», — пишут зрители под комментариями к одному из видео.

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Манера ведущего вызывает раздражение у подписчиков, периодически они переходят на оскорбления. «Спасибо, что засрали единственного баттловика с улановки (из Улан-Удэ — прим «Ленты.ру»), который хоть как-то светится на федеральном уровне. Теперь ему точно ***, когда это увидят его будущие соперники. Ведущий гнида ***», — высказался Апрро Мпиттт в комментариях под роликом с Псабоем.

Некоторые, впрочем, подметили, что прессинг ведущего — своеобразная ирония, понятная не всем. «Топовый ведущий, из-за его харизмы посмотрел еще несколько выпусков с неизвестными мне бурятскими знаменитостями. Непонятно, что он до сих пор делает в Улан-Удэ﻿», — заключает юзер с ником Davious.

К настоящему моменту на канале вышло больше 40 интервью с Дашинимаевым. В среднем беседы на камеру набирают по нескольку тысяч просмотров. Рекордсменами были беседы с артисткой балета театра «Байкал» Валентиной Юндуновой (10 тысяч просмотров) и финалистка международных конкурсов красоты Виктория Дашиева (11 тысяч просмотров).

Юрий Дудь — российский спортивный журналист, главный редактор Sports.ru, автор популярного YouTube-канала «вДудь».

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