Продавший акции «Газпрома» глава «Газпрома» решил снова купить акции «Газпрома»

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, который недавно продал все свои акции «Газпрома», заявил, что готов вновь купить акции «Газпрома». Слова топ-менеджера приводит «Интерфакс».

«Это нормальное явление, все люди делают так. На падении мы покупаем акции, а на пике продаем. Во всем мире так, и никаких тут нет каких-то там... что это связано с компанией. Это мое личное дело, и нет здесь никаких подводных камней. Все мы так делаем. Мы как публичные люди», — заявил Зубков, напомнив, что купил акции «Газпрома» по цене 118 рублей за штуку, а продал по цене 150 рублей за акцию.

«Завтра опять если будет падение, я опять куплю эти акции. Это рынок, во всем мире так. Акции для того и нужны, чтобы они ходили на рынке. Что, я украл их? Я их купил», — отметил топ-менеджер. По его словам, деньги от продажи лежат в Газпромбанке, Зубков все еще думает, что с ними делать.

Зубков занял пост главы совета директоров «Газпрома» 10 лет назад. Акции компании он купил в 2017 году за 21,5 миллиона рублей, а продал недавно, в январе 2018 года, за 27 миллионов рублей. Примечательно, что с 25 января акции «Газпрома» упали почти на 6 процентов.

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