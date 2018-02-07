Футболист из Крыма впервые получил вызов в сборную России

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал, что футболист из республики впервые вызван в состав одной из юношеских сборных России. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России. Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть», — заявил Ветоха.

По информации агентства, речь идет о воспитаннике детско-юношеской спортивной школы «Евпатория» Николае Толстопятове. Футболист 2002 года рождения уже зачислен в детскую академию московского «Спартака».

Крымский футбольный союз создан в июле 2015 года при содействии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА); имеет специальный статус УЕФА. В марте 2017 года организация приняла решение о выделении одного миллиона евро на развитие футбола на полуострове.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать эти результаты и называет полуостров оккупированной территорией. Референдум также не признали страны Запада.

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