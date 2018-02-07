Российская компания заставила понервничать британскую разведку

Британская разведка MI6 обеспокоена тем, что размещение акций российской энергетической компании En+ на бирже в Лондоне прошло без консультаций со спецслужбой. Об этом пишет английская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Вопросы MI6 связаны с акционерами En+ — госбанком ВТБ, который находится под санкциями ЕC и США, и бизнесменом Олегом Дерипаской. Ему принадлежит компания «Русал», поставляющая продукцию для российского оборонного комплекса.

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В британском финансовом регуляторе Financial Conduct Authority изданию сообщили, что не знают о каких-либо претензиях к размещению акций En+, связанных с возможным нарушением санкций.

В ноябре 2017 года En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже. Компания привлекла один миллиард долларов, еще 500 миллионов долларов получил Дерипаска. Это размещение стало крупнейшим IPO российской компании с 2012 года.

En+ Group — часть холдинга «Базовый элемент». В компанию входят предприятия энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и логистики.

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