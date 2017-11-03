Российская компания привлекла британские деньги по-крупному

Компания En+ Group Олега Дерипаски определила итоговые параметры IPO. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) составила 14 долларов за штуку, сообщает «Интерфакс».

Общий объем предложения в рамках сделки, по данным En+, составляет более 107 миллионов GDR, что соответствует 1,5 миллиарда долларов по цене размещения. При этом компания привлечет 1 миллиард долларов, продав более 71,4 миллиона депозитарных расписок. Еще 500 миллионов долларов получит Дерипаска, структуры которого продают свыше 35,7 миллиона GDR. Таким образом, компания En+ оценена в 8 миллиардов долларов.

Размещение En+ стало крупнейшим российским IPO за последние пять лет. По данным «Интерфакса», заявки на приобретение GDR подали американская Capital Group и суверенный фонд Катара (QIA). Однако в итоге QIA купил расписок более чем на 250 миллионов долларов. Еще один участник сделки был известен заранее: En+ ранее сообщала, что структура китайской корпорации CEFC в ходе размещения акций приобретет бумаги на 500 миллионов долларов.

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В начале сентября консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 процента акций «Роснефти» китайской компании CEFC.

En+ Group входит в холдинг «Базовый элемент». В группе компаний представлены предприятия энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и логистики.

