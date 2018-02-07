Полуголая активистка вышла на протест в замороженном Пхенчхане

Активистка организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») Эшли Фруно провела акцию протеста в Олимпийском парке в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters.

На девушке было надето только нижнее белье и заячьи уши, несмотря на 16-градусный мороз. Она привлекла внимание журналистов к проблеме продажи собачьего мяса в Южной Корее, однако отметила, что в этот раз выступает против использования меха.

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В этой связи она упомянула Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине. По словам Фруно, Китай является одним из крупнейших экспортеров меха, хотя в последние годы ситуация улучшилась благодаря деятельности PETA.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Сборные 92 стран, а также команда «Олимпийских атлетов из России» разыграют медали в 15 дисциплинах.

PETA — некоммерческая организация, которая появилась в 1980 году. Согласно одному из главных принципов объединения, животные имеют право на то, чтобы их интересы были учтены. По оценке СМИ, идеи PETA поддерживают около 800 тысяч человек по всему миру.