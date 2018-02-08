Стали известны перспективы оснащения танка «Армата»

Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 «Армата» к настоящему моменту не создан, но есть положительные результаты в его разработке. Об этом РИА Новости заявил гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

«Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты», — заявил он.

Ранее занимавший пост гендиректора «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявлял российским СМИ, что созданием боеприпасов для «Арматы» занимается госкорпорация «Росатом».

Материалы по теме Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия

По его словам, решение поручить разработку снарядов «Росатому» было связано со специфическими требованиями заказчика к боеприпасам. Первой партии снарядов для проведения испытаний на «Уралвагонзаводе» ожидали в феврале 2017 года.

Танк Т-14 на базе платформы «Армата» это полностью российская разработка, первая боевая машина такого класса с необитаемой башней. Серийное производство началось в 2017 году.

Ранее сообщалось, что администрация «Уралвагонзавода» выиграла суд у работников предприятия, требовавших отменить новые трудовые нормы, по которых сокращается время для отдыха и в два раза уменьшается зарплата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!