Германия оценила супероружие России

Немецкая газета Bild составила список супероружия современности, включающий российские авиационную бомбу объемного взрыва и танк Т-14 «Армата».

Издание отмечает, что действия российского боеприпаса и самого мощного неядерного американского снаряда (тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B) сравнимы, фактически по силе взрыва данные вооружения являются конкурентами друг другу. Сообщается, что при срабатывании российской бомбы образуется гигантский огненный шар, уничтожающий все в районе действия.

Новейший российский танк Т-14 «Армата» газета посчитала одним из наиболее эффективных. По мнению Bild, он быстрее американского M1 Abrams (80 километров в час против 64 километров в час), обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту, а также допускает использование радиоуправляемых ракет радиусом действия до восьми километров.

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Также в список издания попали китайская противокорабельная ракета Dong-Feng 21D, немецкий танк Leopard 2, израильская система ПРО Iron Dome, американские авианосцы типа Nimitz, истребитель F-22 Raptor и бомбардировщик B-2 Spirit. Также Bild обратила внимание на использование беспилотников и кибертехнологий.

В январе 2018 года немецкая газета Stern назвала тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым страшным российским оружием в Сирии.

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