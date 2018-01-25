Экстремальная дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео

Минобороны России показало видео дозаправки «Русских Витязей» и «Соколов России», прошедшей в ходе экстремальных учений на базе Липецкого авиационного центра.

Дозаправка в воздухе проходила на высоте более пяти тысяч метров при скорости около 600 километров в час. Расстояние между воздушным танкером Ил-78 и самолетами составило менее 20 метров.

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В учениях Воздушно-космических сил России приняли участие более 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М, включая экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Соколы России».

Воздушная заправка топливом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации и выполнять задачи на большом удалении от мест базирования истребителей и бомбардировщиков.

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