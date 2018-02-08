Кремль рассказал о географии антикоррупционных чисток

Расследование в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана не связано с политикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«​​Антикоррупционная кампания последовательная, не ограничивается географией Дагестана. (...) Все руководствуются принципами законности и неотвратимости наказания», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о потенциальной дестабилизации в республике, связанной с действиями силовиков, представитель Кремля заявил, что не считает уместным ставить вопрос таким образом. «Действия направлены на то, чтобы оградить жителей от коррупционных проявлений и повысить уровень их жизни», — подчеркнул он.

Ранее Песков говорил, что задержания чиновников в Дагестане не следует расценивать как политический кризис, по всем регионам проводится последовательная работа.

Врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову 6 февраля были предъявлены обвинения в мошенничестве.

По данным Следственного комитета, ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей. Проверку в республике также проводит Генпрокуратура. Спецгруппа из 38 прокуроров прибыла в Дагестан для изучения работы республиканских властей в середине января.

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