Нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки в Сибири

В Красноярском крае нелегальные мигранты устроили массовые беспорядки, говорится на сайте регионального главка Следственного комитета России в четверг, 8 февраля.

«В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отмечено в сообщении.

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3 февраля около 8:00 утра (4:00 мск) два десятка человек забаррикадировались в нескольких комнатах центра временного содержания иностранцев, разбили камеры видеонаблюдения и жгли матрасы. Участники бунта требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на Родину.

Участников и организаторов бунта задержали и доставили в спецучреждения бойцы Росгвардии. По факту произошедшего возбуждено дело о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

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