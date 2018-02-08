Появилось видео прощания с погибшим пилотом Су-25

Церемония прощания с пилотом сбитого в Сирии Су-25 Романом Филиповым состоялась на подмосковном аэродроме Чкаловский в четверг, 8 февраля, траурное мероприятие посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Видео с церемонии опубликовано на ruptly.tv.

После завершения церемонии гроб с телом майора внесли в самолет Ил-76 под звуки военного марша. Филипов будет похоронен в своем родном городе Воронеже.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в ходе стандартного задания по патрулированию. Майор Роман Филипов катапультировался и принял бой. Через некоторое время он подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Перед взрывом летчик крикнул: «Это вам за пацанов!» Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

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