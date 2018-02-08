Трехкратная чемпионка мира выступила против наказания невиновных россиян

Немецкая скелетонистка Тина Херман выразила мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен наказывать российских спортсменов, чья вина не была полностью доказана. Ее слова в четверг, 8 февраля, приводит Berliner Zeitung.

«Пока нет никаких конкретных доказательств, этих спортсменов нельзя наказывать. Если бы были серьезные доказательства, то россиян бы все-таки дисквалифицировали пожизненно», — заявила Херман.

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Ранее 8 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск до Игр в Пхенчхане. В декабре МОК пожизненно отстранил ряд атлетов из России от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на ОИ в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов приведено не было.

25-летняя Херман — трехкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер мировых первенств.

Ранее немецкий биатлонист Арнд Пайффер остался недоволен решением CAS оправдать российских спортсменов, дисквалифицированных МОК. По его словам, это «фарс и плевок в лицо всем "чистым" спортсменам».

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