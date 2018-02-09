Россия получит беспилотную «Армату»

Беспилотную версию танка Т-14 «Армата» представят общественности в скором времени. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Точные сроки не называются.

Предполагалось, что роботизированный вариант танка Т-14 будет создан в 2018 году. По словам конструкторов, на модернизацию боевой машины должно было уйти два года, и за это время необходимо было создать цифровые устройства, которые решали бы задачи исходя из обстановки. Основные проблемы, связанные с электроникой «Арматы», были уже решены заранее, что создало основу для роботизации.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата», разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для создания основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Танк Т-14 на базе платформы «Армата» — полностью российская разработка, первая боевая машина такого класса с необитаемой башней. В 2015 году была изготовлена предсерийная партия из 20 танков, однако штатный боеприпас для Т-14 до сих пор не создан.

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