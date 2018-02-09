В Госдуме пообещали разобраться с главой МОК после Олимпиады

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что после окончания Игр в Пхенчхане Россия будет требовать отставки руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона призывать к увольнению президента МОК Томаса Баха, Дегтярев сказал: «Будем всех требовать».

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В интервью ТАСС депутат отметил, что Россия будет выступать за реформирование Всемирного антидопингового агентства (WADA). «После Олимпийских игр мы будем инициировать вместе с другими странами изменения в организации антидопинговой работы в рамках всего мира», — уточнил Дегтярев.

Ранее 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян МОК несправедливым, назвав его «правомерным решением».

В декабре комитет пожизненно отстранил от Олимпиад несколько атлетов из России за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов приведено не было. Позднее CAS аннулировал это решение, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018.

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