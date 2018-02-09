Россиянин заплатил налог с комиссией в 2500 процентов

Житель Алтайского края Александр Сеслов задолжал налоговой одну копейку и заплатил лишние 25 рублей, чтобы погасить задолженность. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам мужчины, недавно ему пришло постановление судебных приставов, в котором говорилось, что он должен налоговой одну копейку — за что именно, неизвестно. За просрочку в пять дней ему придется заплатить тысячу рублей штрафа, а потом — пять тысяч. Сеслов отметил, что его сыну прислали аналогичную бумагу с долгом в одну копейку, а его коллеге — в 32 копейки.

Мужчина предположил, что это новый способ налоговиков пополнить бюджет. «Предполагаю, что сумма не важна, главное, чтобы появилась задолженность. Затем они возбуждают исполнительное производство и направляют приставам. Нормальный человек, получивший постановление и увидев там задолженность в одну копейку, естественно, принимает это за шутку и выбрасывает бумажку. Так сделал мой сын и так сделал коллега по работе. И тут они попались», — написал он.

Сеслов решил погасить долг сразу же и наличными. Он пошел в ближайший магазин разменять 50 рублей, но в кассах копейки не оказалось — по словам продавцов, таких монет уже давно никто из них не видел. В итоге ему дали пять копеек, к которыми мужчина направился в службу судебных приставов. Там деньги с него брать отказались, потому что «нету сдачи и, вообще, наличкой брать запретили». Тогда мужчина пошел в банк платить уже картой. За перевод одной копейки с него взяли минимальную комиссию — 25 рублей.

От приставов Сеслов узнал, что подобные письма с копеечными задолженностями получили около 100 человек, в дальнейшем будет массовая рассылка. «После 18 марта ждите новых историй, более масштабных и более восхитительных!» — написал он в конце своего поста.

Как сообщили порталу Altapress в краевом управлении ФНС, подобные небольшие задолженности — это пеня за просрочку по оплате налога или страхового взноса. Также это мог быть долг перед пенсионным или другим социальным фондом.

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