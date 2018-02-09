Россия посетовала на вынужденное противостояние с США

Российский посол в Китае Андрей Денисов рассказал журналистам о вынужденном противостоянии Москвы и Пекина с Вашингтоном. Его слова передает РИА Новости.

Соединенные Штаты сами придумали себе соперников, заявил дипломат. Он отметил, что страны из треугольника Россия — Китай — США вовлечены в различные сферы в разной степени, но «все равно получается так, что мы выступаем как две противостоящие Вашингтону силы». «Мы как раз хотели бы от этого уйти, однако так рассудили наши уважаемые американские партнеры», — сказал Денисов.

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В январе Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными соперниками Вашингтона названы Москва и Пекин. Согласно документу, противостояние с Россией и Китаем «потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США».

В декабре 2017 года была представлена американская Стратегия национальной безопасности, в которой в числе угроз отмечались страны-изгои, «ревизионисты» и международные террористические организации. «Ревизионистскими государствами» в Вашингтоне неоднократно называли Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

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