Москва оценила новую стратегию нацбезопасности США

В Москве с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой стратегию национальной безопасности США, обнародованной 18 декабря. Комментарий размещен на сайте российского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что ключевой посыл стратегии («мир с позиции силы») «задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние. Вместо постановки задачи по выстраиванию партнерских отношений документ демонстрирует стремление любой ценой сохранить заметно ослабевшее американское доминирование на международной арене. Отсюда и разбросанные по тексту антироссийские пассажи», — говорится в комментарии.

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«Укрепление экономической и военной мощи России, как и Китая, подается в качестве вызова для США. Иначе говоря, в Вашингтоне явно не хотят видеть наши страны сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения. Именно поэтому нас обвиняют в посягательстве на "мировой порядок", под чем, видимо, понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности», — отмечают в ведомстве.

В МИД указали на то, что в представленной программе действий заявлено, что «центральной осью истории является борьба за могущество». «Это как раз та цель, которой в мировом масштабе давно подчинена американская политика. Новая стратегия ничего здесь не изменила, а лишь откровенно назвала, к чему стремятся США, и отразила растущую в Вашингтоне неуверенность в прочности своих позиций», — подчеркнули в министерстве

Тем не менее, в Москве готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, в которых, как отмечают в МИД, не должно быть места попыткам диктата и вмешательства во внутренние дела России. «Подлинное продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения», — сказано в комментарии.

В документе, опубликованном Белым домом в понедельник, 18 декабря, главными угрозами для США названы ядерное оружие России, ее попытки подорвать демократию, а также ядерные программы КНДР и Ирана. При этом в стратегии отмечается, что, несмотря на вызовы, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Пекином «в областях взаимного интереса». Президент США Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности страны, заявил, что Вашингтон нацелен на создание «мира через силу».

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