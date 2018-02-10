CAS объяснил решение о недопуске россиян на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по 47 российским спортсменам и тренерам, которые не были допущены до Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что коллегия не нашла доказательств того, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), занимавшаяся приглашением россиян на ОИ-2018, действовала несправедливо или необоснованно. «Любая заявка должна быть одобрена МОК, который может по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований. Никому не гарантировано право участвовать в Олимпийских играх», — говорится в документе.

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«CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны в процессе принятия решения. CAS продолжит защищать свою независимость», — заявил секретарь суда Матье Риб.

9 февраля CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян МОК несправедливым, назвав его «правомерным решением».

В декабре 2017 года комитет пожизненно отстранил от Олимпиад несколько десятков атлетов из России за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов приведено не было. Позднее CAS аннулировал вердикт, заменив пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018.

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