Владельцу «Саратовских авиалиний» припомнили «коробку из-под ксерокса»

Пользователи Twitter после катастрофы пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» обратили внимание на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит фирме бизнесмена Аркадия Евстафьева, который в 1990-х годах был советником и пресс-секретарем первого вице-премьера Анатолия Чубайса.

Евстафьев также известен тем, что в июне 1996-го, будучи членом предвыборного штаба Бориса Ельцина, был задержан вместе с Сергеем Лисовским при выносе из Дома правительства коробок из-под бумаги для ксерокса с сотнями тысяч долларов США. Впоследствии их отпустили, а инцидент стал известен как «дело о коробке из-под ксерокса» и неоднократно обыгрывался в массовой культуре.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. После катастрофы граждане, пользовавшиеся услугами «Саратовских авиалиний», рассказали о массовом характере проблем этой компании.

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