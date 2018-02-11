Министр Соколов назвал биоматериалом тела погибших в катастрофе Ан-148

Министр транспорта России Максим Соколов, выступая на селекторном совещании в МЧС, назвал биоматериалом фрагменты тел людей, погибших в результате падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Слова чиновника цитирует ТАСС.

«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников», — сказал он, уточнив, что экспертиза займет около двух-трех месяцев.

По словам главы Минтранса, личности некоторых погибших, возможно, все же смогут установить путем обычного опознания.

На высказывания Соколова обратили внимание пользователи сети.

— mala herba cito crescit (@pleasecallcops) 11 февраля 2018, 16:22

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

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