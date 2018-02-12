В ЦИК рассказали о желании россиян проголосовать по месту пребывания

Более 452 тысяч избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома в понедельник, 12 февраля.

«Сейчас мы пришли к 46 тыс. заявлений в день», — отметил на заседании комиссии зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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Подавать заявления о голосовании по месту пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля это можно будет сделать также в любой участковой избирательной комиссии.

8 февраля социологи выяснили, что почти 80 процентов избирателей намерены принять участие в голосовании.

Выборы главы государства состоятся 18 марта. Действующий президент Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться 6 декабря.

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