Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра (Halbe Zijlstra) признался, что солгал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете De Volkskrant, опубликованном в понедельник, 12 февраля.

По данным издания, Зейлстра несколько раз рассказывал членам Народной партии за свободу и демократию (VVD) о встрече. Он заявлял, что в 2006 году работал в нефтегазовой компании Royal Dutch Shell и вместе со своим начальником побывал на даче у российского президента. «Я сидел в самом конце комнаты, но четко слышал ответ Владимира Путина на вопрос, что он понимал под "Великой Россией". (...) Он был таким: это Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики. И неплохо бы Казахстан», — рассказывал политик.

Теперь же министр признался, что не был на встрече, а пересказывал историю со слов другого человека. «Это важная геополитическая история. Последствия могут быть серьезными. Я решил рассказать ее от себя, чтобы не раскрывать личность действительно находившегося там человека», — заявил министр.

Материалы по теме Три года разговоров Расследование гибели малайзийского «Боинга» застопорилось

Он отметил, что сделал это из-за вероятных последствий для первоисточника информации, однако «это было неразумно». Зейлстра при этом утверждает, что не переврал содержание разговора, а потому «не распространял дезинформацию».

Как отмечает De Volkskrant, западные эксперты могут счесть подобные слова Путина как замаскированное объявление войны, в то время как российские сомневаются в их правдивости или серьезности.

Издание пишет, что 13 февраля глава нидерландского МИД впервые прилетит в Москву на встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым. На повестке дня стоит тема пассажирского «Боинга 777» авиакомпании Malaysia Airlines, разбившегося 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!