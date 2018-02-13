Совравший о встрече с Путиным голландский министр уволился

Халбе Зейлстра (Halbe Zijlstra), ранее признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, ушел в отставку с поста главы МИД Нидерландов перед своим визитом в Россию. Об этом сообщает Reuters во вторник, 13 февраля.

Министр раскаялся в том, что соврал о поездке на дачу российского лидера в 2006 году, и сказал, что не видит другого выбора, «кроме как подать в отставку».

Нидерландская сторона уже официально проинформировала об отмене визита Зейлстры в Москву. Переговоры министров иностранных дел двух стран были запланированы на среду, 14 февраля, передает РИА Новости.

12 февраля в интервью газете De Volkskrant Халбе Зейлстра признался, что солгал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По информации издания, он несколько раз рассказывал членам Народной партии за свободу и демократию (VVD), что в 2006 году работал в нефтегазовой компании Royal Dutch Shell и вместе со своим начальником побывал на даче у российского президента. Однако министр сознался, что не присутствовал на встрече, а пересказывал историю со слов другого человека.

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