Украина начала экспортировать пчел в Канаду

Украина экспортировала в Канаду первую партию карпатских пчел, сообщает «Голос Америки».

«Знания и умения украинских пчеловодов из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых», — отмечает издание.

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Партнером украинской стороны станет канадская Niagara Beeway.

«От восторга аж загудело. Джордж Скотт с Niagara Beeway и Татьяна Васильковская сообщили о совместных усилиях помочь популяции пчел в Канаде своими знаниями и карпатскими пчелами», — написал посол Канады на Украине Роман Ващук на своей странице в Twitter.

Украинский экспорт по итогам 2017 года увеличился на 19 процентов и составил 39,9 миллиарда долларов. На 16 процентов выросли поставки зерновых, масла и жиров, а также мясо-молочной продукции. Сильнее всего вырос экспорт украинских товаров в страны Евросоюза — на 32 процента.

По данным Ассоциации «Свиноводы Украины», в 2017 году страна вдвое увеличила валютную выручку от экспорта свиней по сравнению с годом ранее.

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