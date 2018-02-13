Запрещавший детям выходить в туалет без справки учитель лишился работы

Учитель московского лицея №1795, не отпускавший детей в туалет с урока без медсправки, лишился работы. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» директор учреждения Валентина Сетежева во вторник, 13 февраля.

«В классе назначен новый классный руководитель. Родители учеников этого класса довольны назначением нового классного руководителя», — отметила она.

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Директор лицея заявила, что учитель действовал не от лица администрации, а по своей инициативе.

Поводом для внутренней служебной проверки стала информация о распространении классным руководителем памятки среди родителей учеников, в которой говорилось следующее: «Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут».

Лицей №1795 находится в районе Метрогородок на востоке столицы, имеет кадетские классы и обучает детей с ограниченными возможностями здоровья.

25 января сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летнему школьнику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками. По данному факту начала проверку городская прокуратура.

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