Автора книги «13 причин почему» про домогательства обвинили в домогательствах

Американского литератора Джея Эшера, автора книги «13 причин почему», исключили из Общества детских писателей и иллюстраторов после того, как его обвинили в домогательствах. Об этом пишет Vanity Fair.

Отмечается, что скандал вокруг писателя произошел в 2017 году, но известно об этом стало только сейчас благодаря многочисленным обвинениям в домогательствах продюсеров, актеров, режиссеров и музыкантов.

Глава организации, писательница Лин Оливер, отметила, что по факту анонимных обвинений в адрес Эшера было проведено внутреннее расследование, по итогам которого его решили исключить. Подробности жалоб на литератора не раскрываются.

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Пресс-секретарь Эшера Тамара Тэйлор заявила, что обвинения не соответствуют действительности и сам писатель в течение нескольких лет подвергался домогательствам со стороны участниц Общества детских писателей и иллюстраторов. По словам Тэйлор, Эшер отказался от членства в организации из-за этих женщин, с которыми ранее имел любовные отношения, «закончившиеся задетыми чувствами». Некоторые писательницы в последствии якобы преследовали его. Пресс-секретарь литератора добавила, что никакого расследования проведено не было.

Изданная в 2007 году книга «13 причин почему» повествует о школьнице Ханне Бейкер, которая покончила жизнь самоубийством из-за домогательств, издевательств и травли со стороны сверстников. Перед смертью девушка записывает 13 причин своего суицида на аудиокассеты. Они оказываются у ее одноклассника Клэя Дженсена, который был влюблен в Бейкер. В 2017 году компания Netflix выпустила одноименный сериал по мотивам книги. После премьеры он был продлен на второй сезон, релиз которого запланирован на 2018 год.

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