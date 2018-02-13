Мединский обвинил БДСМ-мелодраму в удушении российского кино

Эротический фильм «Пятьдесят оттенков свободы» обрушил прокат отечественных лент, заявил министр культуры Владимир Мединский. Его слова во вторник, 13 февраля, передает Rambler News Service.

Глава Минкульта сообщил, что неделю назад БДСМ-мелодрама занимала 70 процентов сеансов в кинотеатрах. «Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70 процентов сеансов наши киносети — естественно, это невидимая рука рынка — ему отдавали, чем обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», — пожаловался Мединский на совещании с вице-премьером Ольгой Голодец.

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Министр подчеркнул, что подобных инцидентов можно избежать, приняв закон об ограничении числа сеансов, выделяемых на фильм кинотеатрами.

«Пятьдесят оттенков свободы» — третья часть эротической франшизы по романам британской писательницы Эрики Леонард, известной под псевдонимом Э.Л. Джеймс. Серия включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Первая часть удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.

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