ФСБ дадут еще больше полномочий

Подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом в среду, 14 февраля, сообщает «Росбалт».

О существовании документа изданию стало известно из ответа прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов: прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». В настоящее время такими полномочиями наделен исключительно Следственный комитет (СК) России.

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел», при этом спецслужба не должна мотивировать свое требование.

ФСБ расследовала уголовное дело главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления СК Дениса Никандрова, обвиняемых в получении 500 тысяч евро за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянец), подручного вора в законе Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.

В компетенцию СК входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников, однако в Генпрокуратуре решили передать данное дело в ведение ФСБ для соблюдения принципа объективности.

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