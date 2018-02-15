Россиянин прикинулся москвичом и обокрал погорелицу

В Краснофлотский районный суд Хабаровска направлено для рассмотрения по существу уголовное дело 18-летнего местного жителя, который под видом журналиста обокрал пострадавшую от пожара. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодой человек представлялся сотрудником известного московского издания и, прикрываясь фиктивными редакционными заданиями, обещал решить ряд проблем местных жителей.

«Он выразил готовность провести журналистское расследование по поводу жилищных проблем пострадавшей от пожара женщины. С этой целью он изготовил подложное редакционное задание, а затем путем обмана завладел денежными средствами потерпевшей в сумме свыше 600 тысяч рублей», — рассказала Волк.

Похищенные деньги псевдожурналист потратил на свои нужды. В ходе расследования установлена его причастность к десяти эпизодам кражи.

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